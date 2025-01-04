Готовиться ли украинцам к морозам на Крещение: ответ синоптика

Некоторые считают, что в день Крещения Господня могут наступать самые сильные морозы. Однако на фоне климатических изменений и перехода ПЦУ на новоюлианский календарь (из-за чего даты некоторых больших праздников сместились ) так называемых "крещенских морозов" может и не быть.

РБК-Украина рассказывает, какой может быть погода в Украине в течение выходных дней и в начале новой рабочей недели (в том числе и на праздник Крещения - 6 января).

Какой погоды ждать украинцам в ближайшие дни

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина рассказала, что "в ближайшее время немножечко морозы будут, но не большой интенсивности и не такой продолжительности как, возможно, ожидалось и хотелось бы".

Сегодня, в субботу, 4 января, по территории Украины ожидается небольшой снег.

"Видим, что уже сейчас процессы изменились. Начало месяца и года - первые два дня - было достаточно теплым", - напомнила эксперт.

В то же время сейчас, по ее словам, ситуация меняется.

"Преобладают процессы с северо-запада. Поступают атмосферные фронты с осадками", - объяснила синоптик.

Учитывая это, сейчас на востоке и на юго-востоке страны вероятен умеренный мокрый снег и дождь - смешанная фаза осадков.

"В течение 5-6 января в Украине преимущественно без осадков. Только в северной части 6 числа могут быть небольшие осадки смешанной фазы", - рассказала представительница УкрГМЦ и добавила, что на дорогах при этом в большинстве регионов (кроме юга) остается местами гололедица.

"Или же будет образовываться там, где ее еще нет. Из-за того, что осадки вот такие будут, и температуры в это время у нас снижаются", - отметила она.

Птуха сообщила, что в течение ближайших нескольких ночей температура воздуха составит от 2 до 8 градусов мороза.

"6 числа на северо-востоке страны - Черниговская и Сумская области - даже до 11 градусов ниже нуля. Это - максимум. И, в принципе, вот только до 6 января еще морозы могут быть. Дальше - снова повышение", - рассказала она.

Между тем дневная температура в эти дни - с 4 по 6 января - составит по территории Украины от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла.

"Ночью 6 января еще относительно холодно, с морозами. Начиная со дня 6 января температура воздуха начнет несколько повышаться и уже в западных и южных областях составит +5+9 градусов по Цельсию", - пояснила эксперт.

В Киеве и в Киевской области в ближайшее время преимущественно без осадков. Температура воздуха в воскресенье, 5 января, от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем понедельника, 6 января, может быть небольшой мокрый снег с переходом в дождь. На дорогах местами еще может сохраняться гололедица (хотя и достаточно интенсивно разрушаться при дневных температурах).

Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с.

"Пока что - без порывов. Но это, конечно, еще будем уточнять. Но такой, умеренный", - уточнила Птуха.

По ее словам, ночью 6 января температура составит от 3 до 8 градусов мороза. Днем 6 января - уже +1+4 градуса по Цельсию.

Уже на следующий после Крещения день в большинстве регионов Украины будет наблюдаться потепление.

"7 и 8 января - повышение. Там уже ночь - 0-5 градусов тепла. День +3+8 градусов по Цельсию. И преимущественно без осадков. Только 8 января, вероятно, будет дождливо", - рассказала синоптик.

В то же время местами возможны порывы ветра, то есть ситуация в Украине остается "ветреной".

Птуха уточнила, что в течение 4 января в западных, центральных и северных областях вероятны порывы ветра до 15-18 метров в секунду.

"В целом же ветер у нас западный, юго-западный, 5-10 м/с. Такой, более умеренный... На высокогорье Карпат, конечно, может быть более интенсивный ветер - до 25-30 м/с. Даже 6 числа, при очередном изменении синоптической ситуации. Когда уже будет волна, скажем так, потепления поступать", - рассказала эксперт.

7 января, по ее словам, погода в Украине ожидается преимущественно без осадков.

"8 января - ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных, северных и центральных областях - уже дождь. Только в Карпатах - с мокрым снегом. На остальной территории - без осадков", - объяснила специалист.

Температура воздуха в течение 7-8 января ожидается на уровне 0-6 градусов тепла. Днем +3+9 градусов по Цельсию.

"По южной части Украины, а 7 числа - и на Прикарпатье +7+13 градусов. То есть такие вот колебания температурные у нас пока сохраняются", - добавила синоптик.

В то же время она отметила, что "средоточие зимы" пока остается в Карпатах. На сегодня, 4 января, там прогнозировали снег.

"5-6 января - преимущественно без осадков. Но температурные показатели ночью и днем 6-13 мороза. Это - холоднее всего, пожалуй... Хотя уже днем 6 января вероятно, опять же, ослабление. До 0-5 градусов мороза", - подытожила Птуха.