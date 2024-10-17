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Чи готується в Україні мобілізація з 18 років: що кажуть у Раді

Четвер 17 жовтня 2024 16:40
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Чи готується в Україні мобілізація з 18 років: що кажуть у Раді Фото: народний депутат Федір Веніславський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько

Мобілізації з 18 років в Україні не буде. Законодавчі зміни щодо зниження призовного віку наразі не передбачаються.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Мобілізація з 18 років? Що кажуть в Україні про зниження призовного віку та чого хоче Захід".

Член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна розповів, що він не має інформації про офіційні вимоги щодо зниження призовного віку щодо мобілізації нижче 25 років.

"Підтвердити чи спростувати я не можу щодо таких офіційних комунікацій з нашими партнерами", - сказав він.

Щодо особистого спілкування, то, за словами нардепа, на зустрічах американські, європейські партнери та закордонні журналісти справді цікавляться, чому Україна не знижує призовний вік. Бо, на їхню думку, бойові завдання ефективніше можуть виконувати молоді люди 18-25 років.

"Це питання в Україні щодо зниження призовного віку не розглядається. Неодноразово було озвучено позицію президента і парламенту, що ми такі ініціативи на сьогодні не розглядаємо. Чиїсь суб'єктивні приватні думки точно не можуть бути підставами для дискусій. Законодавчі зміни щодо зниження призовного віку не передбачаються", - зазначив Веніславський.

Зниження призовного віку в Україні

Нагадаємо, у квітні 2024 року було підписано закон щодо зниження віку для мобілізації з 27 до 25 років.

Водночас варто зазначити, що тема мобілізації в Україні з 18 років дедалі активніше обговорюється у публічному просторі. Зокрема, на цьому наполягають західні партнери. Однак українська влада не готова на такий крок.

Наразі в Україні немає жодних ініціатив щодо зниження призовного віку нижче 25 років.

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