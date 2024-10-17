Чи готується в Україні мобілізація з 18 років: що кажуть у Раді

Мобілізації з 18 років в Україні не буде. Законодавчі зміни щодо зниження призовного віку наразі не передбачаються.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Мобілізація з 18 років? Що кажуть в Україні про зниження призовного віку та чого хоче Захід" .

Член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна розповів, що він не має інформації про офіційні вимоги щодо зниження призовного віку щодо мобілізації нижче 25 років.

"Підтвердити чи спростувати я не можу щодо таких офіційних комунікацій з нашими партнерами", - сказав він.

Щодо особистого спілкування, то, за словами нардепа, на зустрічах американські, європейські партнери та закордонні журналісти справді цікавляться, чому Україна не знижує призовний вік. Бо, на їхню думку, бойові завдання ефективніше можуть виконувати молоді люди 18-25 років.

"Це питання в Україні щодо зниження призовного віку не розглядається. Неодноразово було озвучено позицію президента і парламенту, що ми такі ініціативи на сьогодні не розглядаємо. Чиїсь суб'єктивні приватні думки точно не можуть бути підставами для дискусій. Законодавчі зміни щодо зниження призовного віку не передбачаються", - зазначив Веніславський.