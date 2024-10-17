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Готовится ли в Украине мобилизация с 18 лет: что говорят в Раде

Четверг 17 октября 2024 16:40
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Готовится ли в Украине мобилизация с 18 лет: что говорят в Раде Фото: народный депутат Федор Вениславский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько

Мобилизации с 18 лет в Украине не будет. Законодательные изменения по снижению призывного возраста пока не предусматриваются.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Мобилизация с 18 лет? Что говорят в Украине о снижении призывного возраста и чего хочет Запад".

Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина рассказал, что у него нет информации об официальных требованиях по снижению призывного возраста по мобилизации ниже 25 лет.

"Подтвердить или опровергнуть я не могу относительно таких официальных коммуникаций с нашими партнерами", - сказал он.

Что касается личного общения, то, по словам нардепа, на встречах американские, европейские партнеры и зарубежные журналисты действительно интересуются почему Украина не снижает призывной возраст. Потому что, по их мнению, боевые задачи более эффективно могут выполнять молодые люди 18-25 лет.

"Этот вопрос в Украине по снижению призывного возраста не рассматривается. Неоднократно была озвучена позиция президента и парламента, что мы такие инициативы на сегодня не рассматриваем. Чьи-то субъективные частные мнения точно не могут быть основаниями для дискуссий. Законодательные изменения по снижению призывного возраста не предусматриваются", - отметил Вениславский.

Снижение призывного возраста в Украине

Напомним, в апреле 2024 года был подписан закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.

В то же время, стоит отметить, что тема мобилизации в Украине с 18 лет все активнее обсуждается в публичном пространстве. В частности, это настаивают западные партнеры. Однако украинские власти не готовы на такой шаг.

В настоящее время в Украине нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет.

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