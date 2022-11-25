Чи готує РФ наступ з боку Білорусі наприкінці листопада: відповідь ГУР

Ця інформація посилюється анонімними "вкидами" про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що така інформація не відповідає дійсності. Мета такої інформаційної спецоперації — спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білоруссю, щоб послабити наступальний потенціал ЗСУ на сході та півдні України, а заразом показати білорусам нібито наміри нашої держави атакувати територію Білорусі.

Крім того, такі повідомлення мають на меті посіяти паніку серед українського суспільства та є частиною ворожих іноформаційно-психологічних спецоперацій. На це вказує і той факт, що спочатку у подібних повідомленнях вказувалася дата можливого вторгнення 25-28 листопада, а за кілька годин дата вторгнення змістилася на 28-29 листопада.

У ГУР закликали українців не наражатися на ворожі провокації та довіряти лише офіційним джерелам інформації. За даними розвідки на території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може виконати подібні завдання.