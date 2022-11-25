Готовит ли РФ наступление со стороны Беларуси в конце ноября: ответ ГУР

В последние дни распространяется информация о якобы планах врага атаковать Украину ударной группировкой РФ и республики Беларусь со стороны северных границ Украины в конце ноября. В ГУР прокомментировали эти "вбросы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.
Данная информация усиливается анонимными "вбросами" о массированной ракетно-авиационной атаке, которая будет предшествовать такому вторжению.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что подобная информация не соответствует действительности. Цель такой информационной спецоперации — спровоцировать Украину перебросить значительную часть войска к границе с Беларусью, чтобы ослабить наступательный потенциал ВСУ на востоке и юге Украины, а заодно показать белорусам якобы намерения нашего государства атаковать территорию Беларуси.
Кроме того, такие сообщения имеют целью посеять панику среди украинского общества и являются частью враждебных иноформационно-психологических спецопераций. На это указывает и тот факт, что сначала в подобных сообщениях указывалась дата возможного вторжения 25-28 ноября, а через несколько часов дата вторжения сместилась на 28-29 ноября.
В ГУР призвали украинцев не подвергаться на враждебные провокации и доверять только официальным источникам информации. По данным разведки на территории Беларуси отсутствует ударная группировка, которая может выполнить подобные задачи.
Ранее мы писали, что главное управление разведки провело космическую радиолокационную разведку около 150 районов расположения оккупантов, как на временно оккупированных территориях Украины, так и в РФ.
Также сообщалось, что российские генералы приехали в Беларусь, чтобы проинспектировать ход совместной подготовки так называемой региональной группировки войск на полигонах.
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