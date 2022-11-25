Готовит ли РФ наступление со стороны Беларуси в конце ноября: ответ ГУР

Данная информация усиливается анонимными "вбросами" о массированной ракетно-авиационной атаке, которая будет предшествовать такому вторжению.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что подобная информация не соответствует действительности. Цель такой информационной спецоперации — спровоцировать Украину перебросить значительную часть войска к границе с Беларусью, чтобы ослабить наступательный потенциал ВСУ на востоке и юге Украины, а заодно показать белорусам якобы намерения нашего государства атаковать территорию Беларуси.

Кроме того, такие сообщения имеют целью посеять панику среди украинского общества и являются частью враждебных иноформационно-психологических спецопераций. На это указывает и тот факт, что сначала в подобных сообщениях указывалась дата возможного вторжения 25-28 ноября, а через несколько часов дата вторжения сместилась на 28-29 ноября.

В ГУР призвали украинцев не подвергаться на враждебные провокации и доверять только официальным источникам информации. По данным разведки на территории Беларуси отсутствует ударная группировка, которая может выполнить подобные задачи.