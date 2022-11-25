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Чи готує РФ наступ з боку Білорусі наприкінці листопада: відповідь ГУР

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Київ, П'ятниця 25 листопада 2022 22:56
Чи готує РФ наступ з боку Білорусі наприкінці листопада: відповідь ГУР Фото: ГУР прокоментувало інформацію про наступ Росії з Білорусі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В останні дні поширюється інформація про нібито плани ворога атакувати Україну ударним угрупуванням РФ та республіки Білорусь з боку північних кордонів України наприкінці листопада. У ГУР прокоментували ці "вкиди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

Ця інформація посилюється анонімними "вкидами" про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що така інформація не відповідає дійсності. Мета такої інформаційної спецоперації — спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білоруссю, щоб послабити наступальний потенціал ЗСУ на сході та півдні України, а заразом показати білорусам нібито наміри нашої держави атакувати територію Білорусі.

Крім того, такі повідомлення мають на меті посіяти паніку серед українського суспільства та є частиною ворожих іноформаційно-психологічних спецоперацій. На це вказує і той факт, що спочатку у подібних повідомленнях вказувалася дата можливого вторгнення 25-28 листопада, а за кілька годин дата вторгнення змістилася на 28-29 листопада.

У ГУР закликали українців не наражатися на ворожі провокації та довіряти лише офіційним джерелам інформації. За даними розвідки на території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може виконати подібні завдання.

Раніше ми писали, що головне управління розвідки провело космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування окупантів як на тимчасово окупованих територіях України, так і в РФ.

Також повідомлялося, що російські генерали приїхали до Білорусі, щоб проінспектувати хід спільної підготовки так званого регіонального угруповання військ на полігонах.

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