Ворог зазнає значних втрат, але намагається наступати на двох напрямках, - Генштаб

Ворог зазнає чисельних втрат, та не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Протягом минулої доби противник завдав 37 авіаційних та 10 ракетних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Дніпро та Запоріжжя. Здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, під ураження потрапили і житлові будинки у Херсоні.

Сили оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Мар’їнка, Вугледар і Павлівка на Донеччині.

На Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

, , та напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку противник обстріляв райони Леонівки, Ясної Поляни та Михальчиної Слободи Чернігівської області та Будівельного, Волфиного і Тимофіївки на Сумщині.

напрямку противник обстріляв райони Леонівки, Ясної Поляни та Михальчиної Слободи Чернігівської області та Будівельного, Волфиного і Тимофіївки на Сумщині. На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони двадцяти населених пунктів. Серед них - Бударки, Вовчанські Хутори, Липці, Вовчанськ, Красне і Нескучне Харківської області.

напрямку обстрілів зазнали райони двадцяти населених пунктів. Серед них - Бударки, Вовчанські Хутори, Липці, Вовчанськ, Красне і Нескучне Харківської області. На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали Синьківка, Іванівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

напрямку вогневого впливу зазнали Синьківка, Іванівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Невське Луганської області та Веригінського лісництва та Ямполівки на Донеччині.

напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Невське Луганської області та Веригінського лісництва та Ямполівки на Донеччині. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали двадцять два населені пункти, зокрема, Іванівське, Краснополівка, Спірне, Бахмут, Озарянівка, Нью-Йорк, Кліщіївка та Курдюмівка Донецької області.

напрямку вогневого ураження зазнали двадцять два населені пункти, зокрема, Іванівське, Краснополівка, Спірне, Бахмут, Озарянівка, Нью-Йорк, Кліщіївка та Курдюмівка Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Бердичі, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Бердичі, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

напрямку противник здійснив обстріли Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони двадцяти п’яти населених пунктів, Серед них - Времівка, Вільне Поле, Новопіль Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка і Оріхів на Запоріжжі.

напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони двадцяти п’яти населених пунктів, Серед них - Времівка, Вільне Поле, Новопіль Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка і Оріхів на Запоріжжі. На Херсонському напрямку окупанти продовжують обстрілювати мирні міста і села. Постраждали двадцять населених пунктів, зокрема, Берислав, Антонівка, Дудчани, Качкарівка, Білозерка, Новокаїри, Републіканець та Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

На тимчасово окупованій територій Автономної республіки Крим ворог проводить підготовчі заходи до чергової хвилі мобілізації. Так, до 29 січня поточного року всі так звані державні, та приватні установи повинні подати списки осіб на бронь до військових комісаріатів. Наступна масова хвиля мобілізації запланована на кінець лютого.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Окрім того, знищено 2 ворожі літаки Су-25, гелікоптер Ка-52, 4 БпЛА типу “Орлан-10” і один - типу “Суперкам”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження живої сили та 4 склади боєприпасів російських окупантів.