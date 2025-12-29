Чи готовий Трамп приїхати в Україну заради миру? Відповідь президента США

Зокрема, журналісти запитали у нього про те, чи готовий він поїхати до України, щоб допомогти досягти миру.

"Я хотів би укласти угоду і не обов’язково їхати... Але якщо це допоможе, врятує 25 000 життів на місяць чи щось інше, я точно буду готовий це зробити", - заявив президент США.

Варто зауважити, що Трамп щодного разу не був в Україні, не під час свого першого президентства, у 2017–2021 роках, ні під час нинішньої каденції.

Натомість його попередник, Джо Байден, приїхав до Києва 20 лютого 2023 року на неанонсований візит під час повномасштабної війни. До того він 6 разів відвідував Україну як віцепрезидент у період 2009–2017 років.