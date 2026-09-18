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Чи готовий Терехов змінити Харків на посаду в Києві – відповідь мера

09:46 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Мілан Лєліч aimg Анастасія Никончук
Чи готовий Терехов змінити Харків на посаду в Києві – відповідь мера Фото: мер Харкова Ігор Терехов (GettyImages)
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Мер Харкова Ігор Терехов до закінчення війни залишиться у місті та не планує переходити на роботу до центральної влади. Водночас, проведення виборів у нинішніх умовах він вважає неможливим.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Терехов залишиться у Харкові

Відповідаючи на запитання про можливий перехід до центральної влади, Терехов заявив, що не збирається залишати Харків до завершення війни.

"До кінця війни – я точно у Харкові. Це зафіксуйте", – сказав мер.

Про вибори

Говорячи про можливе проведення виборів, Терехов зазначив, що зараз, на його думку, неможливо забезпечити повноцінну демократичність процесу та гарантувати всім громадянам право обирати та бути обраними.

"Моя думка – за таких умов проводити вибори не можна. На жаль", – заявив він.

Мер наголосив, що суспільство змінюється, разом із ним можуть змінюватись політичні пріоритети та з'являтися нові лідери.

Тому вибори, вважає Терехов, мають відображати реальне волевиявлення громадян, а не проводитись заради політичних рейтингів.

Як провести вибори після війни

Терехов окремо звернув увагу на проблему участі українців, які перебувають за кордоном та людей без реєстрації.

За його словами, за низької явки існує ризик, що результати не відображатимуть позицію всього суспільства.

Він також вважає, що вибори мають стати символом закінчення війни та сформувати владу, яка займеться відновленням країни.

При цьому політичний процес, на його думку, не має провокувати нове протистояння.

"Вибори заради рейтингів не потрібні. Інакше буде проблема", – наголосив мер.

Терехов також заявив, що зараз не став би робити вибори головним питанням, оскільки триває дипломатичний процес.

На його думку, спочатку необхідно дочекатися його результатів і досягти миру, після чого з'явиться можливість проведення виборів.

Нагадаємо, що раніше мер Харкова Ігор Терехов виступив із пропозицією змінити підхід до оподаткування соціально значущих товарів. Йдеться про зниження ПДВ на базові продукти харчування та ліки замість його підвищення.

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