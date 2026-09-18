Готов ли Терехов сменить Харьков на должность в Киеве, - ответ мэра

Мэр Харькова Игорь Терехов до окончания войны останется в городе и не планирует переходить на работу в центральную власть. В то же время проведение выборов в нынешних условиях он считает невозможным.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Терехов останется в Харькове

Отвечая на вопрос о возможном переходе в центральную власть, Терехов заявил, что не собирается покидать Харьков до завершения войны.

"До конца войны – я точно в Харькове. Это зафиксируйте", – сказал мэр.

О выборах

Говоря о возможном проведении выборов, Терехов отметил, что сейчас, по его мнению, невозможно обеспечить полноценную демократичность процесса и гарантировать всем гражданам право избирать и быть избранными.

"Мое мнение – при таких условиях проводить выборы нельзя. К сожалению", – заявил он.

Мэр подчеркнул, что общество меняется, вместе с ним могут меняться политические приоритеты и появляться новые лидеры.

Поэтому выборы, считает Терехов, должны отражать реальное волеизъявление граждан, а не проводиться ради политических рейтингов.

Как провести выборы после войны

Терехов отдельно обратил внимание на проблему участия украинцев, которые находятся за границей, а также людей без регистрации.

По его словам, при низкой явке существует риск, что результаты не будут отражать позицию всего общества.

Он также считает, что выборы должны стать символом окончания войны и сформировать власть, которая займется восстановлением страны.

При этом политический процесс, по его мнению, не должен провоцировать новое противостояние.

"Выборы ради рейтингов не нужны. Иначе будет проблема", – подчеркнул мэр.

Терехов также заявил, что сейчас не стал бы делать выборы главным вопросом, поскольку продолжается дипломатический процесс.

По его мнению, сначала необходимо дождаться его результатов и добиться мира, после чего появится возможность для проведения выборов.