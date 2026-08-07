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Чи готовий Київ до територіальних поступок після масованих атак РФ: дані опитування

12:40 07.08.2026 Пт
1 хв
Чи змінилася думка киян щодо "здачі" Донбасу?
aimg Тетяна Степанова
Фото: Київ не готовий до територіальних поступок навіть після масованих атак РФ (Getty Images)

Навіть після масованих атак Росії балістичними ракетами кияни проти територіальних поступок в обмін на гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Згідно з результатами опитування, попри нещадну кампанію масованих балістичних атак Росії, Київ не готовий до територіальних поступок.

Готовність мешканців міста схвалити пропозицію обміняти Донбас на гарантії безпеки навіть знизилася - з 34% до 26%.

Натомість частка тих, хто категорично проти, зросла із 62% до 69%.

Нагадаємо, згідно з результатами останнього опитування, шість із десяти українців вважають категорично неприйнятною передачу всього Донбасу під контроль Росії в обмін на гарантії безпеки.

Більшість українців вважають, що війна може завершитися не раніше другої половини 2027 року. При цьому 60% опитаних готові терпіти, скільки буде необхідно.

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