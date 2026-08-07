Готов ли Киев к территориальным уступкам после массированных атак РФ: данные опроса

Напомним, согласно результатам последнего опроса, шесть из десяти украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности.

Большинство украинцев считают, что война может завершиться не раньше второй половины 2027 года. При этом 60% опрошенных готовы терпеть сколько будет необходимо.