Готов ли Киев к территориальным уступкам после массированных атак РФ: данные опроса

Даже после массированных атак России баллистическими ракетами киевляне против территориальных уступок в обмен на гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Зато доля категорически против возросла с 62% до 69%.

Готовность жителей города одобрить предложение обменять Донбасс на гарантии безопасности даже снизилась - с 34% до 26%.

Согласно результатам опроса, несмотря на беспощадную кампанию массированных баллистических атак России, Киев не готов к территориальным уступкам.

Напомним, согласно результатам последнего опроса, шесть из десяти украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности.

Большинство украинцев считают, что война может завершиться не раньше второй половины 2027 года. При этом 60% опрошенных готовы терпеть сколько будет необходимо.