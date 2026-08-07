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Готов ли Киев к территориальным уступкам после массированных атак РФ: данные опроса

12:40 07.08.2026 Пт
1 мин
Изменилось ли мнение киевлян по поводу "сдачи" Донбасса?
aimg Татьяна Степанова
Готов ли Киев к территориальным уступкам после массированных атак РФ: данные опроса Фото: Киев не готов к территориальным уступкам даже после массированных атак РФ (Getty Images)
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Даже после массированных атак России баллистическими ракетами киевляне против территориальных уступок в обмен на гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно результатам опроса, несмотря на беспощадную кампанию массированных баллистических атак России, Киев не готов к территориальным уступкам.

Готовность жителей города одобрить предложение обменять Донбасс на гарантии безопасности даже снизилась - с 34% до 26%.

Зато доля категорически против возросла с 62% до 69%.

Напомним, согласно результатам последнего опроса, шесть из десяти украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности.

Большинство украинцев считают, что война может завершиться не раньше второй половины 2027 года. При этом 60% опрошенных готовы терпеть сколько будет необходимо.

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