Чи готовий Китай передати Росії зброю: відповідь розвідки

"Станом на зараз Китай не передав жодного набою Російській Федерації", - сказав Буданов.

За його словами, Китай не готується до передачі озброєння Росії. Буданов також відкидає можливість, що Пекін найближчим часом погодиться на військову підтримку Москви.

Нагадаємо, на думку Кирила Буданова, Росія накопичує ракети, щоб бити по військових об'єктах і зірвати контрнаступ України.

Також він вважає, що Україну чекає вирішальна битва, а війна може закінчитися цього року.

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