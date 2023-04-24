Готов ли Китай передать России оружие: ответ разведки

Украинская разведка не подтверждает информацию о передаче Китаем вооружения России. Пекин не пойдет на этот шаг в ближайшее время.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
"По состоянию на данный момент Китай не передал ни одного патрона Российской Федерации", - сказал Буданов.
По его словам, Китай не готовится к передаче вооружения России. Буданов также исключает возможность, что Пекин в ближайшее время согласится на военную поддержку Москвы.
Напомним, по мнению Кирилла Буданова, Россия накапливает ракеты, чтобы бить по военным объектам и сорвать контрнаступление Украины.
Также он считает, что Украине ждет решающая битва, а война может закончиться в этом году.
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