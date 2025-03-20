Чи готові українці виконати вимоги Путіна: свіже опитування

Під час опитування респондентам ставилося запитання, чи варто Україні заради припинення Росією війни погоджуватися на виконання певних умов, висунутих Путіним.

Лише 8% опитаних погодилися б на те, щоб українські війська були повністю виведені з Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей (з усієї території цих областей у межах їхніх адміністративних кордонів). Не погоджуються на виконання цієї умови 78% респондентів.

Тільки 5% респондентів погодилися б на те, щоб у міжнародних договорах був зафіксований статус Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, Криму та Севастополя як регіонів Росії. Не погоджуються на виконання цієї умови 82% опитаних.

Ще 7% опитаних погодилися б на те, щоб усі західні санкції проти Росії були скасовані. Не погоджуються на це 78% респондентів.

Дещо більша (22%) частка респондентів готова заради припинення війни погодитися на те, щоб нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України був зафіксований у Конституції України. Проте більшість (56%) виступають проти цього.

Готовність іти на такі поступки залишилася практично незмінною порівняно з червнем 2024 року.

Опитування проводилося Центром Разумкова з 28 лютого по 6 березня 2025 року 2018 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.