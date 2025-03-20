Готовы ли украинцы выполнить требования Путина: свежий опрос

В ходе опроса респондентам задавался вопрос, стоит ли Украине ради прекращения Россией войны соглашаться на выполнение определенных условий, выдвинутых Путиным.

Только 8% опрошенных согласились бы на то, чтобы украинские войска были полностью выведены из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей (со всей территории этих областей в пределах их административных границ). Не согласны на выполнение этого условия 78% респондентов.

Только 5% респондентов согласились бы на то, чтобы в международных договорах был зафиксирован статус Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, Крыма и Севастополя как регионов России. Не согласны на выполнение этого условия 82% опрошенных.

Еще 7% опрошенных согласились бы на то, чтобы все западные санкции против России были отменены. Не согласны на это 78% респондентов.

Несколько большая (22%) доля респондентов готова ради прекращения войны согласиться на то, чтобы нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины был зафиксирован в Конституции Украины. Однако большинство (56%) выступают против этого.

Готовность идти на такие уступки осталась практически неизменной по сравнению с июнем 2024 года.

Опрос проводился Центром Разумкова с 28 февраля по 6 марта 2025 года среди 2018 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.