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Чи готові українці до капітуляції та виконання вимог Москви: свіже опитування

Україна, П'ятниця 14 березня 2025 11:34
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Чи готові українці до капітуляції та виконання вимог Москви: свіже опитування Фото: абсолютна більшість українців проти капітуляції у війні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У лютому-березні 2025 року вимоги Росії, які озвучувалися публічно, є категорично неприйнятними та будуть відкинуті абсолютною більшістю українців. Українці зберігають гнучкість і готові до компромісів, але проти "миру на будь-яких умовах".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані опитування КМІС.

Соціологи сформулювали респондентам п’ять вимірів-компонентів "пакетів" домовленостей. гарантії безпеки; членство в ЄС; контроль над територіями; мовна політика; суверенітет України.

Для кожного виміру були 2-4 варіанти-рівні (наприклад, для членства в ЄС - Україна відмовляється від вступу до ЄС або, навпаки, Україна стає членом ЄС). Респонденту для кожного виміру випадково обирався один рівень і це разом зачитувалося як можливий пакет мирних домовленостей. Респондент мав відповісти, чи цей пакет може бути прийнятним чи він є категорично неприйнятним.

Чи готові українці до капітуляції та виконання вимог Москви: свіже опитування

Результати свідчать, що умовно прийнятний сценарій (який не є, звісно, повністю справедливим, але хоча би має подобу компромісу) переважна більшість готові підтримати.

Водночас переважна більшість респондентів відкидають сценарій капітуляції. "При цьому окреслена тут капітуляція навіть не є "повною". Так, ми не говорили про скорочення Сил оборони, офіційне визнання окупованих територій частиною Росії чи навіть передання Росії територій, які зараз під контролем Уряду України (як-от Херсон і Запоріжжя), питання репарацій", - йдеться в повідомленні.

Чи готові українці до капітуляції та виконання вимог Москви: свіже опитування

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 14 лютого - 4 березня серед 2029 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у лютому-березні 2025 року половина українців (50%) вважають, що за жодних обставин Україна не має відмовлятися від територій, навіть якщо через це війна триватиме довше. При цьому меншість вважає, що Україна може відмовитися від деяких територій для якнайшвидшого досягнення миру - 39%.

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