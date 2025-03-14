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Готовы ли украинцы к капитуляции и выполнению требований Москвы: свежий опрос

Украина, Пятница 14 марта 2025 11:34
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Готовы ли украинцы к капитуляции и выполнению требований Москвы: свежий опрос Фото: абсолютное большинство украинцев против капитуляции в войне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В феврале-марте 2025 года требования России, которые озвучивались публично, являются категорически неприемлемыми и будут отвергнуты абсолютным большинством украинцев. Украинцы сохраняют гибкость и готовы к компромиссам, но против "мира на любых условиях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Социологи сформулировали респондентам пять измерений-компонентов "пакетов" договоренностей. гарантии безопасности; членство в ЕС; контроль над территориями; языковая политика; суверенитет Украины.

Для каждого измерения были 2-4 варианта-уровня (например, для членства в ЕС - Украина отказывается от вступления в ЕС или, наоборот, Украина становится членом ЕС). Респонденту для каждого измерения случайно выбирался один уровень и это вместе зачитывалось как возможный пакет мирных договоренностей. Респондент должен был ответить, может ли этот пакет быть приемлемым или он категорически неприемлем.

Готовы ли украинцы к капитуляции и выполнению требований Москвы: свежий опрос

Результаты свидетельствуют, что условно приемлемый сценарий (который не является, конечно, полностью справедливым, но хотя бы имеет подобие компромисса) подавляющее большинство готовы поддержать.

В то же время подавляющее большинство респондентов отвергают сценарий капитуляции.

"При этом очерченная здесь капитуляция даже не является "полной". Так, мы не говорили о сокращении Сил обороны, официальном признании оккупированных территорий частью России или даже передаче России территорий, которые сейчас под контролем правительства Украины (например Херсон и Запорожье), вопрос репараций", - говорится в сообщении.

Готовы ли украинцы к капитуляции и выполнению требований Москвы: свежий опрос

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 14 февраля - 4 марта среди 2029 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины.

Напомним, по данным опроса КМИС, в феврале-марте 2025 года половина украинцев (50%) считают, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от территорий, даже если из-за этого война продлится дольше. При этом меньшинство считает, что Украина может отказаться от некоторых территорий для скорейшего достижения мира - 39%.

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