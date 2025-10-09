UA

Чи готові партнери пустити Україну в ЄС? Зеленський дав відповідь та назвав єдину перешкоду

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Маловічко Юлія, Мілан Лєліч

Партнери хочуть бачити Україну в ЄС - абсолютна більшість підтримує це рішення. Протистоїть євроінтеграції України лише Угорщина, однак це не повинно стати перешкодою.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 8 жовтня, повідомляє РБК-Україна.

"Немає вагань, абсолютна більшість. 26 країн підтримують це. Є деякі моменти. Але я розумію загальну атмосферу. В критичний момент голосування 26 країн будуть на нашому боці", - заявив президент.

Угорщина проти вступу України в ЄС

Однак глава держави визнав - Угорщина проти вступу України до ЄС. І це пояснюється передвиборчою кампанією прем'єра Віктора Орбана, який будує її на протистоянні всіх рішень Євросоюзу.

"Не на нашому боці Угорщина. Причина тільки одна - вибори в Угорщині майбутні. І саме Європейський Союз - цей напрям є головним тригером для передвиборчої кампанії чинного прем'єр-міністра в Угорщині. Він базує свою передвиборчу програму на тому, що, в принципі, критикує все, що Євросоюз пропонує", - додав Зеленський.

Простіше кажучи, як пояснив президент, Орбан своєю критикою рішень ЄС "підживлює" свій електорат на виборах. Україна наразі є інструментом в цій схемі і її блокування щодо вступу в ЄС позитивно впливає на рейтинг його партії.

"Тому він буде робити все, щоб блокувати нас", - підсумував Зеленський.

 Як можна вплинути на ситуацію

На думку президента, є кілька виходів із ситуації щодо блокування Угорщиною рішень ЄС та вступу України в блок зокрема.

Зеленський вважає, що вплинути на позицію Будапешту могла б зміна правил.

"Зміна правил проговорюється в кулуарах Європейського Союзу. Коли більшість ухвалює рішення. До цього треба йти. Наприклад, нещодавно я зустрічався з премʼєр-міністром Нідерландів. Це одна з найважливіших тем, про яку ми говорили".- заявив глава держави.

Однак він визнав, що європейці консервативні щодо змін правил і це стосується не лише України - буде багато різних питань і викликів.

"Другий варіант - це, щоб партнери іншими важелями впливали на позицію прем'єр-міністра Угорщини. По-іншому поки що ніяк. Разом з Європейським Союзом ми вважаємо, що до кінця цього року Україна буде готова з шістьма кластерами", - підсумував президент.

На якому етапі євроінтеграція України

Як відомо, нещодавно в Україну приїжджала єврокомісар Марта Кос, яка проводила скринінг законодавства задля подальших кроків по вступу України в ЄС.

Переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатись навесні 2026 року, як прогнозують ЗМІ. Приблизна дата визначена тим, що це станеться після парламентських виборів в Угорщині, яка блокує євроінтеграцію України.

Європейська Рада ухвалила рішення про старт переговорів про вступ України в ЄС у грудні 2023 року.

Зеленський заявив днями, що Україна обов'язково приєднається до ЄС, не дивлячись на позицію Угорщини.

Також у ЄС планують приймати рішення не одноголосно, а враховуючи позицію більшості, що дозволить проігнорувати вето Угорщини щодо євроінтеграції України.

