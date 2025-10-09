Чи готові партнери пустити Україну в ЄС? Зеленський дав відповідь та назвав єдину перешкоду

"Немає вагань, абсолютна більшість. 26 країн підтримують це. Є деякі моменти. Але я розумію загальну атмосферу. В критичний момент голосування 26 країн будуть на нашому боці", - заявив президент.

Угорщина проти вступу України в ЄС

Однак глава держави визнав - Угорщина проти вступу України до ЄС. І це пояснюється передвиборчою кампанією прем'єра Віктора Орбана, який будує її на протистоянні всіх рішень Євросоюзу.

"Не на нашому боці Угорщина. Причина тільки одна - вибори в Угорщині майбутні. І саме Європейський Союз - цей напрям є головним тригером для передвиборчої кампанії чинного прем'єр-міністра в Угорщині. Він базує свою передвиборчу програму на тому, що, в принципі, критикує все, що Євросоюз пропонує", - додав Зеленський.

Простіше кажучи, як пояснив президент, Орбан своєю критикою рішень ЄС "підживлює" свій електорат на виборах. Україна наразі є інструментом в цій схемі і її блокування щодо вступу в ЄС позитивно впливає на рейтинг його партії.

"Тому він буде робити все, щоб блокувати нас", - підсумував Зеленський.

Як можна вплинути на ситуацію

На думку президента, є кілька виходів із ситуації щодо блокування Угорщиною рішень ЄС та вступу України в блок зокрема.

Зеленський вважає, що вплинути на позицію Будапешту могла б зміна правил.

"Зміна правил проговорюється в кулуарах Європейського Союзу. Коли більшість ухвалює рішення. До цього треба йти. Наприклад, нещодавно я зустрічався з премʼєр-міністром Нідерландів. Це одна з найважливіших тем, про яку ми говорили".- заявив глава держави.

Однак він визнав, що європейці консервативні щодо змін правил і це стосується не лише України - буде багато різних питань і викликів.

"Другий варіант - це, щоб партнери іншими важелями впливали на позицію прем'єр-міністра Угорщини. По-іншому поки що ніяк. Разом з Європейським Союзом ми вважаємо, що до кінця цього року Україна буде готова з шістьма кластерами", - підсумував президент.