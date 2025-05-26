Чи готова Україна до виходу США з мирних перемовин з РФ? Відповідь Сибіги

Україна повинна ставати дедалі більш самодостатньою в питаннях оборони. Однак Європа без США не може мати ефективну архітектуру безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіга в інтерв'ю Liberation.

Журналісти запитали у Сибіги, чи обговорює Україна з партнерами сценарій, за якого США вийдуть з мирних перемовин. На це міністр відповів, що не вірить в ефективну архітектуру безпеки в Європі без США, і що подібні сценарії не обговорюються.

"Україна має ставати дедалі більш самодостатньою в питаннях оборони. У нас є можливість прискорити цей процес. У ширшому сенсі це також стосується самодостатності Європи. Вона бере на себе дедалі більше відповідальності за власну безпеку", - заявив Сибіга.

За його словами, збільшення оборонних бюджетів у європейських країнах і країнах НАТО - це незворотний процес.

"Росія не зникне. Це екзистенційна загроза для Європи, і треба виходити з цього факту, подобається нам це чи ні. Треба бути до цього готовими. У деяких країнах вважають, що Україна перебуває на межі військового краху. Це неправда. Ми не програємо, а Росія не перемагає", - зауважив міністр.

Він нагадав, що після повномасштабного вторгнення в Україну Росія переживає глибокі економічні потрясіння. Адже один день війни обходиться росіянами у майже мільярд доларів.

"Санкції є болючими. За три роки Росія не досягла жодної стратегічної мети в її агресії проти України. Потрібно розуміти силу України. Економіка працює, державний апарат - також. Ми відновили зернові коридори в Чорному морі й обмежили можливості російського флоту. Ми справді демонструємо безпрецедентну мужність, героїзм і стійкість", - відповів Сибіга.