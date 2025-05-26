Готова ли Украина к выходу США из мирных переговоров с РФ? Ответ Сибиги
Украина должна становиться все более самодостаточной в вопросах обороны. Однако Европа без США не может иметь эффективную архитектуру безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибига в интервью Liberation.
Журналисты спросили у Сибиги, обсуждает ли Украина с партнерами сценарий, при котором США выйдут из мирных переговоров. На это министр ответил, что не верит в эффективную архитектуру безопасности в Европе без США, и что подобные сценарии не обсуждаются.
"Украина должна становиться все более самодостаточной в вопросах обороны. У нас есть возможность ускорить этот процесс. В более широком смысле это также касается самодостаточности Европы. Она берет на себя все больше ответственности за собственную безопасность", - заявил Сибига.
По его словам, увеличение оборонных бюджетов в европейских странах и странах НАТО - это необратимый процесс.
"Россия не исчезнет. Это экзистенциальная угроза для Европы, и надо исходить из этого факта, нравится нам это или нет. Надо быть к этому готовыми. В некоторых странах считают, что Украина находится на грани военного краха. Это неправда. Мы не проигрываем, а Россия не побеждает", - отметил министр.
Он напомнил, что после полномасштабного вторжения в Украину Россия переживает глубокие экономические потрясения. Ведь один день войны обходится россиянами почти в миллиард долларов.
"Санкции являются болезненными. За три года Россия не достигла ни одной стратегической цели в ее агрессии против Украины. Нужно понимать силу Украины. Экономика работает, государственный аппарат - также. Мы восстановили зерновые коридоры в Черном море и ограничили возможности российского флота. Мы действительно демонстрируем беспрецедентное мужество, героизм и стойкость", - ответил Сибига.
Позиция Трампа
Президент США Дональд Трамп, после переговоров с диктатором России Владимиром Путиным, заявил украинскому президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что Киев и Москва должны самостоятельно найти выход из войны.
СМИ писали, что Трамп также отказался от собственных угроз присоединиться к европейской кампании давления, которая включала бы новые санкции против России.
Напомним, что на прошлой неделе Трамп звонил Путину и Зеленскому. При этом с президентом Украины Трамп общался дважды: сначала перед звонком Путину.
Подробнее о разговоре Трампа с Путиным - в материале РБК-Украина.
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