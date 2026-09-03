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Чи готова Туреччина підписати Drone Deal з Україною: відповідь посла

10:16 03.09.2026 Чт
2 хв
Анкара має власні вимоги
aimg Роман Кот aimg Юлія Капітонова
Фото: посол України в Туреччині Наріман Джелял (РБК-Україна)

Наразі Туреччина не проти підписати Drone Deal з Україною, однак продовжує шукати максимально вигідний формат.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України в Туреччині Наріман Джелял.

За його словами, Анкара дійсно розглядає таку можливість, хоча фінального рішення досі не ухвалила.

На цьому тлі Джелял нагадав, що Україна та Туреччина можуть реалізовувати спільні проєкти на ринках третіх країн.

Як відомо, Анкара максимально активна на Близькому Сході, у Східній і Південно-Східній Азії - зокрема в Індонезії, Малайзії та Пакистані, - а також в Африці.

"У неї там дуже гарні напрацювання. Ми маємо співпрацю щодо авіадвигунів із компанією Baykar. І я впевнений, що цей ринок нам не варто втрачати. Вони розробляють власні авіадвигуни", - зауважив Джелял.

Попри це, важливо розуміти, що йдеться не про питання найближчої перспективи.

Посол звернув увагу на те, що авіаційний двигун - дуже складний продукт. Фактично це означає, що Київ та Анкара можуть довго і плідно працювати разом, а обсяги цієї співпраці можуть збільшуватися.

"Тому що це, знову ж таки, не просто комерція. Оборонно-промислова співпраця - це важлива частина політичного і стратегічного порядку денного між нашими країнами", - підсумував Джелял.

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