Готова ли Турция подписать Drone Deal с Украиной: ответ посла

По его словам, Анкара действительно рассматривает такую возможность, хотя финального решения до сих пор не приняла.

На этом фоне Джелял напомнил, что Украина и Турция могут реализовывать совместные проекты на рынках третьих стран.

Как известно, Анкара максимально активна на Ближнем Востоке, в Восточной и Юго-Восточной Азии - в частности в Индонезии, Малайзии и Пакистане - а также в Африке.

"У нее там очень хорошие наработки. У нас есть сотрудничество по авиадвигателям с компанией Baykar. И я уверен, что этот рынок нам не стоит терять. Они разрабатывают собственные авиадвигатели", - отметил Джелял.

Несмотря на это, важно понимать, что речь не идет о вопросе ближайшей перспективы.

Посол обратил внимание на то, что авиационный двигатель - очень сложный продукт. Фактически это означает, что Киев и Анкара могут долго и плодотворно работать вместе, а объемы сотрудничества могут увеличиваться.

"Потому что это не просто коммерция. Оборонно-промышленное сотрудничество - это важная часть политической и стратегической повестки дня между нашими странами", - подытожил Джелял.