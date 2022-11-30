Чи готова Росія знову напасти з Білорусі та що стане "маркером" цього: відповідь ГУР

"На сьогодні ми не помічаємо створення в Білорусі потужного наступального угруповування, яке там було створено протягом січня-лютого. Але водночас близько 9000 тисяч військовослужбовців - це перша танкова армія, яка провела заходи бойової підготовки, проводиться бойове злагодження підрозділів. Цей процес контролюється Генштабом РФ і командуванням цією танкової армії", - розповів Скібіцький.

Представник ГУР не виключив, що можуть бути два варіанти застосування цієї дивізії: або з території Білорусі, або ротаційно повернення на територію України на Харківський чи інші напрямки.

"Водночас якщо говорити про перспективу (повторного наступу з боку Білорусі - ред.), то така загроза існує і є плани застосування угруповування військ Союзної держави Білорусь-Росія. Проблема тільки полягає в тому, що на сьогодні недостатньо озброєння, яке перевезено на територію РБ", - зазначив Скібіцький.

Він акцентував, що наразі в Білорусі зараз очікується активізація саме бойової підготовки, оскільки з 1 грудня в білоруських ЗС починається новий навчальний рік.

"Тобто війська будуть виходити на полігони, буде відпрацьовуватися бойове злагодження, через те ми очікуємо, що будуть активні заходи оперативної та бойової підготовки. Тому ми відстежуємо все що там відбувається", - каже Скібіцький.

На питання журналіста, що саме буде "маркером" вторгнення з Білорусі він зазначив, що їх є багато.

"Маркерів тут багато, але це питання вже відпрацьоване. У нас є методики по яких ми визначаємо готовність угрупування військ. Одним з таких маркерів є розгортання системи управління угруповування воєнного часу, але знову ж таки, на сьогодні ознак створення потужного ударного угруповування та території Білорусі поки не утворено", - підсумував Скібіцький.

Нагадаємо, як розповів РБК-Україна директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь росіяни наразі не мають достатньої кількості особового складу та військової техніки для формування угруповання для наступу на Україну з боку Білорусі.

При цьому в ISW вважають, що нещодавнє розгортання сил РФ у Білорусі спрямоване на посилення російського навчального потенціалу та проведення інформаційно-психологічної операції, спрямованої проти України та країн Заходу, а не для підготовки нової атаки на Україну з півночі.