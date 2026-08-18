Чи готова Росія укласти мир до кінця року: що кажуть дані розвідки

Аналітики ГУР МО України в своєму аналізі виходять з того, що на полі бою немає жодних ознак, які б вказували на готовність Росії припинити вогонь і почати нормальні переговори, йдеться в інтерв'ю.

Більше того, відомо, що плани ворога - не укладати жодних домовленостей чи підписання мирної угоди до кінця року.

Також під час бесіди з Вадимом Скібіцьким з'ясувалося - глава Кремля Володимир Путін хоче досягти тих цілей, які він поставив перед собою. Йдеться про захоплення Донецької та Луганської областей.

"В планах їхнього генерального штабу завершити захоплення Донецької області до кінця цього року", - заявив заступник глави української розвідки.