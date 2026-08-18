Готова ли Россия заключить мир до конца года: что говорят данные разведки

На фронте нет никаких признаков того, что РФ готова к прекращению огня и началу нормальных переговоров, о чем свидетельствуют данные аналитиков украинской разведки.
Об этом говорится в интервью РБК-Украина с заместителем начальника ГУР МО генерал-майором Вадимом Скибицким.
Аналитики ГУР МО Украины в своем анализе исходят из того, что на поле боя нет никаких признаков, указывающих на готовность России прекратить огонь и начать нормальные переговоры, говорится в интервью.
Более того, известно, что планы врага - не заключать никаких договоренностей или подписания мирного соглашения до конца года.
Также во время беседы с Вадимом Скибицким выяснилось – глава Кремля Владимир Путин хочет достичь тех целей, которые он поставил перед собой. Речь идет о захвате Донецкой и Луганской областей.
"В планах их генерального штаба завершить захват Донецкой области до конца этого года", – заявил замглавы украинской разведки.
Напомним, на днях сообщалось, что ФСБ России планирует отменить приграничные зоны на отдельных участках Ростовской и Воронежской областей, граничащих с временно оккупированными территориями Украины.
В общем, о том, что Путин планирует на фронте, какие объекты под риском атак осенью и зимой и есть ли угроза наступления с Севера - читайте во второй части интервью РБК-Украина с Вадимом Скибицким.