Чи є зрушення від США щодо ударів вглиб РФ: у Раді кажуть про "вирішальні тижні"

Він зазначив, що умовним запобіжником щодо "різких" політичних кроків були вибори в США.

"Зараз вибори пройшли, я не виключаю того, що буде зміна позиції в кабінеті адміністрації Байдена. Тим більше, що немає йому вже чого втрачати. У нього залишилося два місяці передачі влади", - сказав Чернєв.

Проте нардеп наголосив, що передача влади в США відбувається не в останній день каденції Байдена, а поступово. Оскільки представники адміністрації Дональда Трампа вже заходять, можуть бути певні обмеження в прийнятті рішень.

"Хоча чим ближче до інавгурації, тим обмежень буде більше. Але поки що свобода дій точно є у кабінеті Байдена. Я думаю, що найближчі декілька тижнів мають бути вирішальними, показовими як буде діяти адміністрація Байдена. Ну, і в принципі будуть зрозумілі позиції Трампа щодо питань України в тому числі", - зазначив нардеп.

Чернєв додав, що ставлення Трампа можна буде побачити по заявах, пропозиціях, публічних виступах, поки республіканець не вступив на посаду.