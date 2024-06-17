Чи є загроза висадки морського десанту на Півдні: що кажуть у ВМС

Загроза висадки морського десанту РФ на Півдні відсутня. Ворог не має відповідних потужностей та можливості підійти до українських берегів.
Про це розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук в інтерв'ю РБК-Україна.
"Треба розуміти, що, по-перше, десантні спроможності ворога сильно знижені. З 14 кораблів в строю залишається п'ять. По-друге, підійти до нашого берега вони не можуть", - зазначив він.
Як зауважив Плетенчук, великі кораблі загарбників не такі швидкі, що робить їх легкою мішенню.
"Вони можуть спробувати, але чим це закінчиться всі знають: висадяться вони на берег - їх там усіх повбивають, плюс там усе заміновано", - каже він.
Водночас речник ВМС зауважив, операції з десантування є найскладнішим типом морських операцій, які зазвичай не проводяться окремо, а виконуються в складі загальновійськової операції.
"Коли, наприклад, одночасно наступає велике угруповання з суходолу, а з моря треба підтримати ці зусилля, розтягнути сили противника", - зазначив він.
Водночас Плетенчук розповів, що на початку широкомасштабного вторгнення росіяни подібним чином намагались провести свої операції, коли підійшли до берегів України, робивши спробу обійти суходолом Миколаїв через Вознесенськ, і зайти в Одеську область, щоб взагалі відрізати Україну від моря.
"Але потім вони відкотилися від Миколаєва і ця операція втратила сенс", - пояснив він.
Нагадаємо, що напочатку повномасштабного вторгнення Росія, включно з іншими видами військових операцій проти України, залучила сили морського десанту.
Втім попри всі намагання відрізати Україну від моря, спроби окупантів виявились невдалими завдяки злагодженій роботі українських захисників.
І хоча загрози нелогічних дій РФ не слід повністю виключати, втім ще торік Плетенчук повідомляв про те, що в росіян немає можливості висадити свій морський десант на одеському узбережжі, оскільки українські захисники тримають під вогневим контролем акваторію.
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