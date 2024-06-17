Чи є загроза висадки морського десанту на Півдні: що кажуть у ВМС

"Треба розуміти, що, по-перше, десантні спроможності ворога сильно знижені. З 14 кораблів в строю залишається п'ять. По-друге, підійти до нашого берега вони не можуть", - зазначив він.

Як зауважив Плетенчук, великі кораблі загарбників не такі швидкі, що робить їх легкою мішенню.

"Вони можуть спробувати, але чим це закінчиться всі знають: висадяться вони на берег - їх там усіх повбивають, плюс там усе заміновано", - каже він.

Водночас речник ВМС зауважив, операції з десантування є найскладнішим типом морських операцій, які зазвичай не проводяться окремо, а виконуються в складі загальновійськової операції.

"Коли, наприклад, одночасно наступає велике угруповання з суходолу, а з моря треба підтримати ці зусилля, розтягнути сили противника", - зазначив він.

Водночас Плетенчук розповів, що на початку широкомасштабного вторгнення росіяни подібним чином намагались провести свої операції, коли підійшли до берегів України, робивши спробу обійти суходолом Миколаїв через Вознесенськ, і зайти в Одеську область, щоб взагалі відрізати Україну від моря.

"Але потім вони відкотилися від Миколаєва і ця операція втратила сенс", - пояснив він.