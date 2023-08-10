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Чи можлива зараз висадка російського десанту на одеському узбережжі: відповідь ВМС

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Четвер 10 серпня 2023 22:39
Чи можлива зараз висадка російського десанту на одеському узбережжі: відповідь ВМС Фото: у ВМС відповіли, чи можлива зараз висадка російського десанту на одеське узбережжя (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти зараз не мають можливості висадити свій десант на одеському узбережжі, оскільки українські захисники тримають під вогневим контролем акваторію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі "Суспільне" заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну загроза десанту існувала. Тоді в акваторії Чорного моря було сім великих десантних кораблів РФ. Ще шість кораблів базувалися у портах з метою планування та участі у десанті.

"Як показала практика, ця операція, хоч і планувалася, але не мала успіху. Якоїсь миті навіть в Одесі на горизонті можна було побачити ці великі десантні кораблі”, - розповів Плетенчук.

Він зазначив, що чисельність десантних кораблів окупантів у Чорному морі зменшується - дещо перебувають у ремонті, "Оленегорский горняк" пошкоджено, а ще один корабель затопили у порту Бердянська.

"Тобто, як мінімум, від 13 слід забирати вже п'ять одиниць", - уточнив спікер ВМС.

Він додав, що наша артилерія контролює акваторію на понад 100 морських миль (185 кілометрів) у глибину від узбережжя. Тому почати десант для ворога поки що неможливо .

Атака на "Оленегорский горняк"

Нагадаємо, нещодавно надводні дрони атакували російський десантний корабель "Оленегорский горняк". У мережі публікували відео, де було помітно, що він серйозно пошкоджений.

Джерела РБК-Україна в Службі безпеки України розповіли, що атака - це спецоперація СБУ.

Як зазначав військово-морський експерт, оглядач Defence Express Володимир Заблоцький, корабель не обладнаний озброєнням, яке здатне захистити його від такого удару.

Більш детально про атаку на корабель росіян можете дізнатисяу матеріалі РБК-Україна.

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