Есть ли угроза высадки морского десанта на Юге: что говорят в ВМС

"Нужно понимать, что, во-первых, десантные возможности врага сильно снижены. Из 14 кораблей в строю остается пять. Во-вторых, подойти к нашему берегу они не могут", - отметил он.

Как отметил Плетенчук, большие корабли захватчиков не так быстры, что делает их легкой мишенью.

"Они могут попробовать, но чем это закончится, все знают: высадятся они на берег - их там всех поразят, плюс там все заминировано", - говорит он.

В то же время представитель ВМС отметил, операции по десантированию являются самым сложным типом морских операций, которые обычно не проводятся отдельно, а выполняются в составе общевойсковой операции.

"Когда, например, одновременно наступает большая группировка из суши, а с моря надо поддержать эти усилия, растянуть силы противника", - отметил он.

В то же время Плетенчук рассказал, что в начале широкомасштабного вторжения россияне подобным образом пытались провести свои операции, когда подошли к берегам Украины, пытаясь обойти по суше Николаев через Вознесенск, и зайти в Одесскую область, чтобы вообще отрезать Украину от моря.

"Но потом они откатились от Николаева и эта операция потеряла смысл", - пояснил он.