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Чи є загроза виходу ЗСУ з Селидового: оцінка експерта

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко

"Сіра зона" знаходиться буквально за два кілометри від Селидового Донецької області, отже передові групи росіян вже можуть безпосередньо заходити до міста. Цілком можливо, що українським військам доведеться відходити.

За словами військового експерта Олексія Гетьмана, Селидове постійно під обстрілами та практично зруйноване. Тримати оборону в ньому дуже складно.

Він пояснив, що "сіра зона" буквально за два кілометри від Селидового, а це означає, що передові групи росіян вже можуть безпосередньо заходити до міста.

"Коли стіни хитаються, не можна тримати оборону. З урахуванням, що відстань між флангами становить приблизно 6 км, цілком можливо, що із Селидового доведеться відійти", - припустив експерт.

Що стосується Покровська, Гетьман зазначив, що швидке просування та оточення, по-перше, малоймовірне, а по-друге, осіннє бездоріжжя має ускладнити наступ.

За його словами, швидше за все, найближчими тижнями там триватиме боротьба за дороги, піхотних штурмів поменшає, але збільшиться інтенсивність артилерійського вогню, дронових атак та авіаударів.

Ситуація в Селидовому

Сьогодні у Нацгвардії повідомляли, що російські війська активізували штурми з використанням бронетехніки у районі міста Селидове Донецької області. Українські бійці зупиняють атаки ворога.

Тим часом експерт німецького BILD Юліан Рьопке стверджує, що Селидове взято у напівкільце.

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