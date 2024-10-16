Чи є загроза виходу ЗСУ з Селидового: оцінка експерта

За словами військового експерта Олексія Гетьмана, Селидове постійно під обстрілами та практично зруйноване. Тримати оборону в ньому дуже складно.

Він пояснив, що "сіра зона" буквально за два кілометри від Селидового, а це означає, що передові групи росіян вже можуть безпосередньо заходити до міста.

"Коли стіни хитаються, не можна тримати оборону. З урахуванням, що відстань між флангами становить приблизно 6 км, цілком можливо, що із Селидового доведеться відійти", - припустив експерт.

Що стосується Покровська, Гетьман зазначив, що швидке просування та оточення, по-перше, малоймовірне, а по-друге, осіннє бездоріжжя має ускладнити наступ.

За його словами, швидше за все, найближчими тижнями там триватиме боротьба за дороги, піхотних штурмів поменшає, але збільшиться інтенсивність артилерійського вогню, дронових атак та авіаударів.