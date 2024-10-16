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Есть ли угроза выхода ВСУ из Селидово: оценка эксперта

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко

"Серая зона" находится буквально в двух километрах от Селидово Донецкой области, поэтому передовые группы россиян уже могут непосредственно заходить в город. Вполне возможно, что украинским войскам придется отходить.

По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, Селидово постоянно под обстрелами и практически разрушено. Держать оборону в нем очень сложно.

Он пояснил, что "серая зона" буквально в двух километрах от Селидово, а это значит, что передовые группы россиян уже могут непосредственно заходить в город.

"Когда стены шатаются, нельзя держать оборону. С учетом того, что расстояние между флангами составляет примерно 6 км, вполне возможно, что с Селидово придется отойти", - предположил эксперт.

Что касается Покровска, Гетман отметил, что быстрое продвижение и окружение, во-первых, маловероятно, а во-вторых, осеннее бездорожье должно усложнить наступление.

По его словам, скорее всего, в ближайшие недели там будет продолжаться борьба за дороги, пехотных штурмов станет меньше, но увеличится интенсивность артиллерийского огня, дроновых атак и авиаударов.

Ситуация в Селидово

Сегодня в Нацгвардии сообщали, что российские войска активизировали штурмы с использованием бронетехники в районе города Селидово Донецкой области. Украинские бойцы останавливают атаки противника.

Тем временем эксперт немецкого BILD Юлиан Репке утверждает, что Селидово взято в полукольцо.

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Война в УкраинеДонецкая область