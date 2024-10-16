Есть ли угроза выхода ВСУ из Селидово: оценка эксперта

По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, Селидово постоянно под обстрелами и практически разрушено. Держать оборону в нем очень сложно.

Он пояснил, что "серая зона" буквально в двух километрах от Селидово, а это значит, что передовые группы россиян уже могут непосредственно заходить в город.

"Когда стены шатаются, нельзя держать оборону. С учетом того, что расстояние между флангами составляет примерно 6 км, вполне возможно, что с Селидово придется отойти", - предположил эксперт.

Что касается Покровска, Гетман отметил, что быстрое продвижение и окружение, во-первых, маловероятно, а во-вторых, осеннее бездорожье должно усложнить наступление.

По его словам, скорее всего, в ближайшие недели там будет продолжаться борьба за дороги, пехотных штурмов станет меньше, но увеличится интенсивность артиллерийского огня, дроновых атак и авиаударов.