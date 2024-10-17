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Чи є загроза оточення Торецька: думка аналітика

Фото: аналітик оцінив, чи є загроза оточення Торецька (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник

У Торецьку Донецької області тривають бойові дії, в українських захисників є можливість утримувати позиції. Тому наразі немає загрози оточення міста окупантами.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів співзасновник і аналітик платформи Deep State Роман Погорілий.

"Якщо говорити про безпосередню лінію бойового зіткнення, де там в містах вже йдуть битви. Одна з їхніх (росіян - ред.) тактик - це доводити до такого рівня просто неможливості утримування, як вони там зробили найближчий приклад, який згадується, це мікрорайон Канал в Часовому Яру", - сказав Погорілий.

Він нагадав, що росіяни спочатку повністю знищили мікрорайон, а тоді вже туди зайшли. А потім самі страждали від того, що коли вони виходили, їм не було де нормально закріпитися, бо самі ж все зруйнували.

"Чи Роботине те ж саме, коли вони стерли з лиця землі населений пункт, а заходити вже немає куди. І так з багатьма населеними пунктами. Якщо говорити про бойові дії, це теж трохи інше. Тобто у Торецьку вони тривають. У Торецьку є можливість утримувати позиції. Там немає якоїсь загрози оточення і тому подібне, як це було у Вугледарі", - зазначив аналітик.

Ситуація у Торецьку

Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо, що російські війська зайшли на територію Торецька Донецької області. З того часу там тривають міські бої.

Нещодавно повідомлялося, що російські війська просунулися у Торецьку. Зокрема, окупанти закріпилися на двох вулицях.

Як розповіли в ОТУ "Луганськ", росіяни контролюють східну частину Торецька. В інших частинах міста станом на зараз точаться бої.

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Донецька областьТорецькВійна в Україні