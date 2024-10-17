Чи є загроза оточення Торецька: думка аналітика

"Якщо говорити про безпосередню лінію бойового зіткнення, де там в містах вже йдуть битви. Одна з їхніх (росіян - ред.) тактик - це доводити до такого рівня просто неможливості утримування, як вони там зробили найближчий приклад, який згадується, це мікрорайон Канал в Часовому Яру", - сказав Погорілий.

Він нагадав, що росіяни спочатку повністю знищили мікрорайон, а тоді вже туди зайшли. А потім самі страждали від того, що коли вони виходили, їм не було де нормально закріпитися, бо самі ж все зруйнували.

"Чи Роботине те ж саме, коли вони стерли з лиця землі населений пункт, а заходити вже немає куди. І так з багатьма населеними пунктами. Якщо говорити про бойові дії, це теж трохи інше. Тобто у Торецьку вони тривають. У Торецьку є можливість утримувати позиції. Там немає якоїсь загрози оточення і тому подібне, як це було у Вугледарі", - зазначив аналітик.