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Есть ли угроза окружения Часового Яра: ответ ВСУ

Часов Яр, Четверг 25 июля 2024 12:31
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Есть ли угроза окружения Часового Яра: ответ ВСУ Фото: ВСУ не фиксируют угрозу окружения Часового Яра (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные не фиксируют угрозу окружения города Часов Яр Донецкой области. Россияне на этом направлении пытаются продвигаться на флангах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офицера 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олега Калашникова в эфире телемарафона.

"Нет, на сегодняшний день угрозы окружения не существует, ее нет. Если посмотреть на ситуацию, то врагу не удается осуществить те намерения, которые были сначала и которые продолжает воплощать в жизнь", - сказал офицер.

По его словам, российские оккупанты пытаются продвинуться на флангах в направлении города. Захватчики избегают прямого штурма города, поскольку это может привести к большим потерям.

Военные фиксируют, что оккупанты проводят атаки небольшими группами до восьми человек после интенсивной артиллерийской подготовки. Также армия РФ использует дроны со сбросами. При этом враг не применяет бронированную технику.

"Ситуация контролируемая Силами обороны Украины, потому что штурмы нам удается отбивать", - добавил он.

Есть ли угроза окружения Часового Яра: ответ ВСУ

скриншот deepstatemap.live

Ситуация на фронте

Российские оккупационные войска за последние месяцы усилили атаки на фронте. Самым горячим участком фронта остается Покровское направление (бывшее Авдеевское направление).

Кроме того, оккупанты пытаются захватить город Часов Яр, который откроет путь врагу на Краматорскую агломерацию.

Также в последние дни обострилась ситуация на Торецком направлении. РБК-Украина спросило эксперта по поводу боев в районе поселка Нью-Йорк. Подробнее об этом - в нашем материале.

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