Чи є загроза нового нападу з боку Білорусі: думка експерта

Щоб врятувати своє становище на півдні та сході, Москва може спробувати відвернути українські сили, відкривши другий фронт з боку Білорусі. Чи йдеться про самостійний наступ армії Лукашенка.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході ".
Як зазначається у матеріалі, Лукашенко та його війська не дуже хочуть вплутуватися у війну проти України. Як мінімум – через розуміння того, що у їх супротивника набагато кращі підготовка та оснащення. Адже збройні сили Білорусі - це лише шість бригад, які не мають досвіду участі в реальних бойових діях.
"Білоруський гаюн писав, що за результатами 23 тижнів навчань білоруська армія здатна тримати оборону. Але з огляду на те, що вона зовсім не має реального досвіду ведення бойових дій, то для проведення наступальних операцій навіть за умови застосування всіх шести бригад вони не придатні", - сказав він. у коментарі РБК-Україна екс-начальник прес-служби Генштабу, полковник Владислав Селезньов.
За однією з версій, Путін може перекинути до Білорусі десятки тисяч військ, зібраних за мобілізацією, та відправити їх до наших північних кордонів. Або ж, якщо Кремлю вдасться "проломити" Лукашенка, тоді у наступальній операції можуть брати участь спільні російсько-білоруські угруповання.
У Генштабі ЗСУ заявили, що аеродроми та залізниці в Білорусі вже готують до прийому військ. Головне управління нашої воєнної розвідки наприкінці вересня повідомило, що в республіці збираються розмістити 20 тисяч мобілізованих з РФ. Цього контингенту надто багато для різних господарських функцій, охорони російських об'єктів чи ремонту техніки. Але й надто мало для того, щоби виконувати якісь завдання в Україні: перерізання важливих логістичних коридорів чи, тим більше, захоплення Києва.
Загроза із Білорусі Є. Але й наші Сили оборони всі сім місяців не сиділи склавши руки - вони облаштували мережу інженерно-фортифікаційних споруд вздовж північного кордону та готові зустрічати ворога. І це будуть уже не професійні контрактники, які вторглися до України наприкінці лютого, а переважно ненавчені мобілізовані.
"Повітря, землю, залізничні колії, автомобільні траси Білорусі Російська Федерація може використовувати. Ймовірно, вони якраз перекинуть 20 тисяч своїх мобілізованих, щоби створити угруповання в Білорусі для погроз. Якщо вони будуть трансформовані в реальний наступ, то чи приведуть вони до очікуваного Путіним результату - дуже великі сумніви", – зазначив Селезньов.
Нагадаємо, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив про готовність розгорнути регіональне угруповання військ для захисту "союзної держави" нібито на тлі загроз із боку сусідніх країн.
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