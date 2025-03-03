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Чи є загроза наступу РФ у південних областях: що кажуть у ГУР

Фото: Вадим Скібіцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Пріоритетними напрямками для російської армії залишаються Донецька та Харківська області. Водночас загроза Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областям залишається.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

Як зазначив Скібіцький, росіяни чітко для себе визначили найбільш критичні і найбільш актуальні напрямки ведення бойових дій. Насамперед це Покровський напрямок, Торецьк і Часів Яр для завершення всіх операцій, які вони спланували. Крім того - це Куп'янськ.

"Ми знаємо плани, які ставить перед собою Російська федерація, в тому числі - і можливість проведення штурмових і наступальних дій і в Херсонській, і в Запорізькій областях", - сказав він.

За його словами, загроза Півдню залишається. "Давайте подивимося на заяви, які робить керівництво Російської федерації. Представники Кремля неодноразово заявляли, що і Херсонська, і Запорізька області - це "нові території" Росії, які "вписані в конституцію Росії", і що вони будуть робити все для того, щоб ці території були під контролем Росії", - пояснив представник ГУР.

Щодо загрози Дніпропетровській області Скібіцький зазначив, що це буде залежати від того, чи виконає Російська федерація завдання з виходу на кордони саме Дніпропетровської області.

"У разі успіху Росії, зростає загроза проведення будь-яких штурмових дій, розвідувальних дій, і до того ж це зменшує радіус бойового застосування артилерійських та реактивних систем залпового вогню противника для нанесення ударів по нашій інфраструктурі", - сказав він.

Нагадаємо, про загрозу наступу російської армії у Запорізькій області говорять з осені минулого року. У Силах оборони повідомляли, що росіяни активізувалися у Запорізькій області. Але сил ворога, які він накопичив, не вистачить для великого наступу.

За даними РБК-Україна, Росія не відмовилася від планів почати наступ у Запорізькій області та спробувати прорватися на Херсон.

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