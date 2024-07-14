Чи є загроза наступу з Білорусі: що кажуть у ЦПД

"Багато людей чомусь плутають північ, про яку каже Буданов (Кирило, глава ГУР, - ред), і Білорусь. Це різні речі. Загрози наступу з Білорусі немає", - розповів він.

Що сказав Буданов?

В інтерв'ю NV голова ГУР Кирило Буданов прокоментував загрозу наступу окупантів на півночі України з огляду на бажання Кремля мобілізувати ще 300 тисяч росіян.