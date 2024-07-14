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Есть ли угроза наступления из Беларуси: что говорят в ЦПД

Фото: есть ли угроза наступления из Беларуси (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Угрозы наступления оккупантов из Беларуси нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Многие люди почему-то путают север, о котором говорит Буданов (Кирилл, глава ГУР, - ред), и Беларусь. Это разные вещи. Угрозы наступления из Беларуси нет", - рассказал он.

Что сказал Буданов?

В интервью NV глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал угрозу наступления оккупантов на севере Украины, учитывая желание Кремля мобилизовать еще 300 тысяч россиян.

Ситуация на границе с Беларусью

По данным Генштаба ВСУ на 14 июля на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Добавим, что в буквально 13 июля сообщалось, что самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко поручил отвести войска после "напряжения у границы с Украиной". Причем, о якобы "напряжении" он сообщал в этот же день, но ранее.

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