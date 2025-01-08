Чи є загроза для Костянтинівки у разі успіху РФ під Торецьком: що кажуть в ISW

Російські війська навряд чи стануть суттєвою загрозою для Костянтинівки у Донецькій області. Загроза не виникне, якщо військове командування РФ не посилить наявне угруповання сил у цьому районі військами з інших прифронтових районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що за даними оприлюднених 6 січня геолокаційних знімків, російські військові просунулися вздовж вулиці Квіткової та досягли північно-західного адміністративного кордону міста Торецьк.

За даними вивчених аналітиками ISW геолокаційних карт, станом на 7 січня російські війська займають приблизно 71% території населеного пункту.

В ISW припускають, що російські війська, ймовірно, мають намір використати свої успіхи на північному заході Торецька для просування на захід від Торецька і Щербинівки та вздовж траси Т0516 Торецьк-Костянтинівка у напрямку найпівденнішої точки українського фортифікаційного поясу в Костянтинівці.

Зокрема, припускають аналітики, росіяни можуть просунутися вздовж траси Т0516 у напрямку Костянтинівки через Неліпівку, Плещіївку, Іванопілля та поля навколо цих населених пунктів.

Таким чином вони намагаються створити загрозу південному краю українського фортифікаційного поясу Костянтинівка - Дружківка - Краматорськ, який є основою оборони Донецької області.

Ризик для Костянтинівки

Також, вважають в Інституті вивчення війни, росіяни можуть спробувати використати подальше просування на північний захід від Торецька і на південь від Часів Яру в напрямку Білої Гори й Олександро-Шультиного для того, щоб зруйнувати позиції ЗСУ в цьому районі та вирівняти лінію фронту на захід і південний захід від Костянтинівки.

"Таке просування ускладнить здатність України контратакувати в ближньому тилу Росії на південний схід від Часів Яру, зокрема в напрямку Кліщіївки. Також це дозволить російським військам розгорнути додаткові артилерійські системи у межах досяжності Костянтинівки та використовувати FPV-дрони в межах досяжності міста", - йдеться у звіті ISW.

Крім того, аналітики не виключають, що російські війська можуть спробувати використати тактичні переваги у Торецьку і поблизу нього, а також на схід від Покровська, щоб ліквідувати українські укріплення на південний захід від Торецька між Воздвиженкою (на схід від Покровська) і Торецьком.

Також в ISW не виключають, що росіяни, ймовірно, будуть намагатися вирватися з міського оточення Торецька і просунутися до більш відкритих сільських районів, подібних до тих, де армія РФ досягла суттєвих успіхів на інших ділянках фронту за останні місяці.

"Російські війська навряд чи становитимуть значну загрозу для Костянтинівки, якщо тільки російське військове командування не посилить існуюче угруповання військ у цьому районі військами з інших ділянок фронту", - переконані в Інституті.

Тим часом, в ISW не виключають, що командування РФ може вирішити продовжити наступальні операції на Торецькому напрямку силами 51-го Армійського корпусу, що розгорнутий зараз у цьому районі. Ймовірно, це призведе до повільного, поступового просування вперед, адже ці обмежені сили, ймовірно, виснажені після шести місяців міських боїв.

Пріоритет - Покровськ і Курахово

В Інституті вивчення війни також переконані, що російське військове командування останнім часом надає пріоритет наступальним операціям на Покровському та Курахівському напрямках. Імовірно, воно не буде перекидати сили з цих районів на Торецький напрямок доти, доки російські війська не досягнуть своїх цілей на цих напрямках.

"Пріоритетна мета російських військ на Покровському напрямку наразі залишається незрозумілою, адже російські війська, схоже, просуваються на схід і південний захід від Покровська з метою оточення міста, а також просуваються на захід з району на південь від Покровська в напрямку кордону Донецької та Дніпропетровської областей", - переконані аналітики.

У звіті нагадали, що на Курахівському напрямку російські війська наразі зосереджені на ліквідації українських позицій біля річки Сухі Яли. Однак у майбутньому вони також можуть віддати перевагу подальшому просуванню на захід у напрямку до кордону областей.

В ISW не виключають, що військове командування РФ може продовжувати вважати пріоритетними Покровський та Курахівський напрямки, але зменшити пріоритетність наступальних операцій на інших ділянках фронту, таких як Куп'янський або Борівський напрямки, для передислокації сил на Торецький напрямок.

Наразі в ISW не готові надати прогноз щодо того, як росіяни будуть розподіляти зусилля під Торецьком.

"Російське військове командування може віддати перевагу збереженню цього безперервного тиску на ЗСУ по всьому фронту, а не передислокації сил на Торецький напрямок. Хоча російські наступальні операції у напрямку Костянтинівки з району Торецька можуть надати російським військам можливість здійснити найбільш значущі з оперативної точки зору просування вздовж лінії фронту", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.