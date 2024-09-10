Чи є загроза для бюветів Києва через забруднення Десни: що варто знати

Забруднену завислими речовинами та амонієм воду зараз фіксують у Десні поблизу Чернігова . За прогнозами "Укргідрометцентру", забруднення орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня.

РБК-Україна розпитало заступника голови Держводагентства Ігоря Гопчака про те, чи є загроза забруднення води у столичних бюветах.

Чи є загроза забруднення води у столичних бюветах

"Для бюветів взагалі загрози нема, бо це артезіанські свердловини, які знаходяться на великій глибині і ця вода проходить через пару шарів водотривких порід. Туди будь-якому забрудненню потрапити взагалі вкрай важко, не говорячи вже з річки. Долини річки живляться водою з водозбору, тобто вся вода, яка в ґрунті рухається із водозбірної площі, вона прямує до річки, а не річка живить водозбір", - пояснив Гопчак.

Наголосимо, що водозабір і підготовку питної води для централізованої системи постачання Києва здійснюють:

60% – з Десни

30% – з Дніпра

10% – з артезіанських свердловин

Вода із цих джерел проходить тривале очищення на Дніпровській та Деснянській станціях. Київводоканал щодня відбирає та аналізує близько 1000 проб та ретельно контролює якість та склад води на кожному етапі.

Також додамо, що Київводоканал проводить ряд заходів, аби запобігти забрудненню води для централізованого постачання. Зокрема, у столиці встановили додаткове обладнання та закупили активоване вугілля для очищення.

"На той момент, коли вода буде на рівні питних водозаборів Києва, у водоканалу буде достатньо потужностей, щоб очистити воду", - заявив Гопчак.

Що відомо про поточний стан забруднення Десни

За повідомленням Міндовкілля ситуацію щодо забруднення річок Десни та Сейму постійно контролюють одразу кілька профільних органів влади. Щоденно беруться проби води для аналізу. Зараз відхилення від норми спостерігають у Десні у межах населеного пункту Боромики поблизу Чернігова. Там вміст амонію перевищує норму у 2,78 раза, а вміст кисню, розчиненого у воді, в 15,38 раза нижче норми.

При цьому екологи фіксують поодинокі випадки мору риби. Її виловлюють та утилізують.

"Зараз запровадженні певні обмежувальні заходи щодо загального водокористування: заборонили купання, вилов риби, використання цієї води в господарствах для напування худоби", - наголошує представник Держводагентства.

Ситуацію щодо забруднення води у Десні щоденно моніторять відповідні органи влади (фото: Facebook/Державне агентство водних ресурсів України)