Есть ли угроза для бюветов Киева из-за загрязнения Десны: что нужно знать
Загрязненную взвешенными веществами и аммонием воду сейчас фиксируют в Десне вблизи Чернигова. По прогнозам "Укргидрометцентра", загрязнение ориентировочно может достигнуть Киевской области 14-16 сентября.
РБК-Украина расспросило заместителя главы Госводагентства Игоря Гопчака о том, есть ли угроза загрязнения воды в столичных бюветах.
Есть ли угроза загрязнения воды в столичных бюветах
"Для бюветов вообще угрозы нет, потому что это артезианские скважины, которые находятся на большой глубине и эта вода проходит через пару слоев водоупорных пород. Туда любому загрязнению попасть вообще крайне тяжело, не говоря уже с реки. Долины рек питаются водой из водосбора, то есть вода, которая в почве движется с водосборной площади, она направляется к реке, а не река питает водосбор", - пояснил Гопчак.
Отметим, что водозабор и подготовку питьевой воды для централизованной системы снабжения Киева осуществляют:
- 60% – из Десны
- 30% – из Днепра
- 10% – из артезианских скважин
Вода из этих источников проходит продолжительную очистку на Днепровской и Деснянской станциях. Киевводоканал ежедневно отбирает и анализирует около 1000 проб, тщательно контролирует качество и состав воды на каждом этапе.
Также добавим, что Киевводоканал проводит ряд мероприятий, чтобы предотвратить загрязнение воды для централизованной поставки. В частности, в столице установили дополнительное оборудование и закупили активированный уголь для очистки.
"На тот момент, когда вода будет на уровне питьевых водозаборов Киева, у водоканала будет достаточно мощностей, чтобы очистить воду", - заявил Гопчак.
Что известно о состоянии загрязнения Десны
Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов заявляет, что ситуацию по загрязнению рек Десны и Сейма постоянно контролируют сразу несколько профильных органов власти. Ежедневно берутся пробы воды для анализа. Сейчас отклонение от нормы наблюдается в Десне в пределах населенного пункта Боромики близ Чернигова. Там содержимое аммония превышает норму в 2,78 раза, а содержание кислорода, растворенного в воде, в 15,38 раза ниже нормы.
При этом экологи фиксируют единичные случаи мора рыбы. Ее вылавливают и утилизируют.
"Сейчас введены определенные ограничительные меры по общему водопользованию: запретили купание, отлов рыбы, использование этой воды в хозяйствах для поения скота", - отмечает представитель Госводагентства.
Ситуацию по загрязнению воды в Десне ежедневно мониторят соответствующие органы власти (фото: Facebook/Государственное агентство водных ресурсов Украины)
Когда и как возникло загрязнение
Загрязнение воды началось 14 августа в реке Сейм, которая впадает в Десну. Большие объемы загрязненной органическими веществами воды начали поступать с территории РФ. Тогда Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало в Сейме значительные концентрации загрязняющих веществ, в частности, аммония и взвешенных веществ, из-за чего начался мор рыбы. Вероятно, загрязнения попали в воду из-за повреждения очистных сооружений на сахарном заводе на территории РФ.
Через несколько дней загрязнение дошло до Десны. Сейчас оно изменило свой характер, поскольку движется не сплошным массивом, а пятнами и оседает на дне. Министерство окружающей среды регулярно мониторит качество воды в Сейме и Десне.
При подготовке публикации использовали материалы: эксклюзивный комментарий заместителя председателя Госводагентства Игоря Гопчака, данные с сайтов Государственного агентства водных ресурсов, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и "Киевводоканала", а также прогноз "Укргидрометцентра".
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