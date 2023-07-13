Чи є загострення на Лимано-Куп'янському напрямку: відповідь військових

Він прокоментував заяви аналітиків про ймовірне загострення на Лимано-Куп'янському напрямку, яке може статися найближчим часом. Він зазначив, що поки там тривають бої, окупанти кидають у бій регулярні війська та найманців.

"Противник там скупчує доволі потужне угруповування з Повітряно-десантних підрозділів, піхотних підрозділів. Також це як такі головні ударні підрозділи, а також як підсилення - це бойовий армійський резерв, територіальні війська, деякі ПВК невеликі типу "Ветерани" або штурмові роти "Шторм-Z", набрані з криміналу", - зазначив речник.

Він додав, що Лимано-Куп'янський напрямок залишається лідером за артилерійськими ударами. Окупанти за останню добу 665 разів обстріляли позиції українських військ. Також росіяни тричі намагалися штурмувати: двічі біля Новоселівського, один раз біля Білогорівки. Штурми були відбиті.

"Там відбуваються бої (біля Білогорівки, - ред.). Ситуація контрольована. Ворог неодноразово намагався прорвати наші позиції, всі ці спроби виявилися невдалими", - наголосив Череватий.

За його словами, командування українських Сил оборони контролює ситуацію у Луганській області, а спроби окупантів просунутися відбиваються.

Що цьому передувало

Нагадаємо, аналітики ISW проаналізували геолокаційні кадри російських окупантів, які свідчать, що ті просунулися на схід від Котлярівки у Харківській області. При цьому експерти зазначають, що російські сили не утримують позицій у Торському.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що окупанти вели невдалі штурми у Луганській області та на сході Харківської області. Також ворог безперервно обстрілює з артилерії та авіації позиції захисників та населені пункти.

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