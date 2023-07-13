Есть ли обострение на Лимано-Купянском направлении: ответ военных

Он прокомментировал заявления аналитиков о вероятном обострении на Лимано-Купянском направлении, которое может произойти в ближайшее время. Он отметил, что пока там продолжаются бои, оккупанты бросают в бой регулярные войска и наемников.

"Противник там скапливает достаточно мощную группировку из Воздушно-десантных подразделений, пехотных подразделений. Также это как такие главные ударные подразделения, а также как усиление - это боевой армейский резерв, территориальные войска, некоторые ЧВК небольшие типа "Ветераны" или штурмовые роты "Шторм- Z", набранные из криминала", - отметил спикер.

Он добавил, что Лимано-Купянское направление остается лидером по артиллерийским ударам. Оккупанты за последние сутки 665 раз обстреляли позиции украинских войск. Также россияне трижды пытались штурмовать: дважды возле Новоселовского, один раз возле Белогоровки. Штурмы были отбиты.

"Там проходят бои (возле Белогоровки, - ред.). Ситуация контролируемая. Враг неоднократно пытался прорвать наши позиции, все эти попытки оказались неудачными", - подчеркнул Череватый.

По его словам, командование украинских Сил обороны контролирует ситуацию в Луганской области, а попытки оккупантов продвинуться отражаются.

Что этому предшествовало

Напомним, аналитики ISW проанализировали геолокационные кадры российских оккупантов, которые свидетельствуют, что те продвинулись восточнее Котляровки в Харьковской области. При этом эксперты отмечают, что российские силы не удерживают позиции в Торском.

Генштаб ВСУ сообщает, что оккупанты вели неудачные штурмы в Луганской области и на востоке Харьковской области. Также враг непрерывно обстреливает из артиллерии и авиации позиции защитников и населенные пункты.

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