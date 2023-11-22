Чи є випробувальний термін при рекрутингу до ЗСУ: роз'яснення Міноборони

При рекрутингу до лав Збройних Сил України приймаються резюме від претендентів на ту чи іншу відкриту вакансію. Якщо заявка проходить "конкурс" і співбесіда пройшла успішно, громадянина направляють до підрозділу вже для несення військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступниці міністра оборони України Наталії Калмикової в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

"В армії немає випробувального терміну", - пояснила представниця оборонного відомства, відповідаючи на запитання ведучих, чи може людина, яка, приміром, подається на штурмовика, мати час на "пробу".

"Людина відгукується на ту чи іншу вакансію і в цей момент рекрутер бачить резюме людини. Тобто можна вже дивитися наскільки ті чи інші компетенції підходять. Потім відбувається взаємодія між особою і рекрутером та вирішується, чи дійсно людина підходить", - розповіла Калмикова про деталі рекрутингу.

Також заступниця голови Міноборони зазначила, що на компанію і покладається місія провести ту співбесіду і дати "таку людину в підрозділ, яка дійсно буде на своєму місті".

Рекрутинг у ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони України запустило програму рекрутингу до Збройних сил. Вона передбачає, що кожен охочий громадянин може обрати той підрозділ та вакансію, де хоче служити. Загалом процес схожий із працевлаштуванням.

Раніше в Міноборони розповіли, скільки в рамках рекрутингу до лав ЗСУ планують набрати, та які вакансії мають попит.

Більше про те, що передбачає затверджена концепція Міноборони - читайте за посиланням.

Додамо також, що в Міноборони 5 листопада при оголошенні про затвердження нової концепції набору до армії уточнювали, що поки триває війна, призов на термінову службу в армії залишатиметься.