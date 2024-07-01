Есть ли для Украины угроза ядерного удара с территории Беларуси: что говорят в Конгрессе США

Соединенные Штаты Америки не наблюдали признаков размещения на территории Беларуси тактического ядерного оружия.

Как передает корреспондент РБК-Украина , об этом заявил председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер на брифинге в Киеве.

У Тернера поинтересовались, наблюдают ли США угрозу вторжения в Украину с территории Беларуси, а также признаки возможного применения ядерного оружия с территории Беларуси.

"Как сообщалось раньше, нет никаких признаков того, что Беларуси было передано тактическое оружие", - ответил Тернер, добавив, что не будет детализировать.

Вместе с тем Тернер заверил, что США собираются продолжать поддерживать Украину.

Стоит заметить, что республиканец Майк Тернер приехал в Украину в составе делегации Конгресса США. В нее также вошли демократ Бетти МакКолум, республиканец Ронни Джексон, республиканец Тони Гонзалес и республиканец Джон Джойс.