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Есть ли для Украины угроза ядерного удара с территории Беларуси: что говорят в Конгрессе США

Киев, Понедельник 01 июля 2024 19:22
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Есть ли для Украины угроза ядерного удара с территории Беларуси: что говорят в Конгрессе США Фото: Майк Тернер, председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки не наблюдали признаков размещения на территории Беларуси тактического ядерного оружия.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом заявил председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер на брифинге в Киеве.

У Тернера поинтересовались, наблюдают ли США угрозу вторжения в Украину с территории Беларуси, а также признаки возможного применения ядерного оружия с территории Беларуси.

"Как сообщалось раньше, нет никаких признаков того, что Беларуси было передано тактическое оружие", - ответил Тернер, добавив, что не будет детализировать.

Вместе с тем Тернер заверил, что США собираются продолжать поддерживать Украину.

Стоит заметить, что республиканец Майк Тернер приехал в Украину в составе делегации Конгресса США. В нее также вошли демократ Бетти МакКолум, республиканец Ронни Джексон, республиканец Тони Гонзалес и республиканец Джон Джойс.

Что предшествовало

Напомним, на прошлых выходных Беларусь заявила, что Украина якобы стягивает свои войска и технику к границе. В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что белорусские власти таким образом нагнетают ситуацию.

В Госпогранслужбе, комментируя такие вбросы, отметили, что Украина исключительно обороняется и не несет никакой угрозы. При этом там добавили, что укреплять оборону на границе продолжат.

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