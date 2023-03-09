Чи є в України та США розбіжності щодо Бахмуту: що кажуть у Зеленського

"Буквально вчора в мене і генерала Залужного була розмова з Джейком Салліваном (радник президента США з нацбезпеки, - ред.) і генералом Міллі (голова об'єднаного комітету начальників штабів, - ред.) Ще раз було наголошено, що в нас немає жодних розбіжностей із нашими партнерами щодо того, що ми тримаємо Бахмут. Вони про це знають і нас підтримують", - заявив він.

Глава ОП додав, що ситуація в Бахмуті "складна", але захисників міста прагнуть забезпечити всім необхідним для його оборони.

Нагадаємо, останніми тижнями ситуація на Бахмутському напрямку знову погіршилася. Російські пропагандисти стверджують, що окупанти захоплюють Бахмут у кільце, а Україна нібито почала виводити війська.

Президент Володимир Зеленський спростував цю інформацію та доручив військовим зібрати допомогу для Бахмута.

Глава держави зазначає, що місто не оточене. За його словами, оборона Бахмута дозволяє ЗСУ паралельно готувати контрнаступ.

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