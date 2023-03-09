RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Есть ли у Украины и США разногласия по Бахмуту: что говорят у Зеленского

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

У Украины и Соединенных Штатов нет разногласий в вопросе обороны Бахмута.

Об этом в разговоре с журналистами рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

"Буквально вчера у меня и генерала Залужного был разговор с Джейком Салливаном (советник президента США по нацбезопасности, - ред.) и генералом Милли (глава объединенного комитета начальников штабов, - ред.) Еще раз было подчеркнуто, что у нас нет никаких разногласий с нашими партнерами относительно того, что мы держим Бахмут. Они об этом знают и нас поддерживают", - заявил он.

Глава ОП добавил, что ситуация в Бахмуте "сложная", но защитников города стремятся обеспечить всем необходимым для его обороны.

Напомним, в последние недели ситуация на Бахмутском направлении снова ухудшилась. Российские пропагандисты утверждают, что оккупанты захватывают Бахмут в кольцо, а Украина якобы начала выводить войска.

Президент Владимир Зеленский опроверг эту информацию и поручил военным собрать помощь для Бахмута.

Глава государства отмечает, что город не оцеплен. По его словам, оборона Бахмута позволяет ВСУ параллельно готовить контрнаступление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиАндрей ЕрмакВойна России против Украины