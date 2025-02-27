Чи є в України ППО власного виробництва: відповідь Повітряних сил

"Західні (комплекси ППО - ред.) не витіснили радянські, ми досі використовуємо радянські системи. Єдине, що за три роки війни досить виснажилися запаси зенітних керованих ракет до цих систем. Але є безліч проєктів - як вітчизняних, так і закордонних - щодо адаптації інших ракет. Тому радянські системи ще будуть жити й будуть виконувати своє завдання з протиповітряного прикриття", - розповів Смажний.

Водночас, за його словами, кількість систем важко підрахувати.

"Поступово ми, звичайно, замінимо усі наші радянські системи. За типами систем у нас зараз більше іноземних, але за кількістю - у нас ще досить багато радянських комплексів", - зазначив полковник.

Відповідаючи на питання, чи є на озброєнні української армії ЗРК власного виробництва, Смажний розповів, що ведеться модернізація наявних зразків озброєння.

"Повністю українського ЗРК у Повітряних силах поки що немає. Але роботи інтенсивно ведуться, і наша промисловість шукає шляхи швидкого вирішення цих питань", - додав він.