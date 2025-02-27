Есть ли у Украины ПВО собственного производства: ответ Воздушных сил

Полностью украинского зенитно-ракетного комплекса в Воздушных силах ВСУ пока нет. Однако интенсивно ведутся работы, а также модернизация имеющихся образцов вооружения.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал офицер командования Воздушных сил ВСУ полковник Денис Смажный.
"Западные (комплексы ПВО - ред.) не вытеснили советские, мы до сих пор используем советские системы. Единственное, что за три года войны достаточно истощились запасы зенитных управляемых ракет к этим системам. Но есть множество проектов - как отечественных, так и зарубежных - по адаптации других ракет. Поэтому советские системы еще будут жить и будут выполнять свою задачу по противовоздушному прикрытию", - рассказал Смажный.
В то же время, по его словам, количество систем трудно подсчитать.
"Постепенно мы, конечно, заменим все наши советские системы. По типам систем у нас сейчас больше иностранных, но по количеству - у нас еще достаточно много советских комплексов", - отметил полковник.
Отвечая на вопрос, есть ли на вооружении украинской армии ЗРК собственного производства, Смажный рассказал, что ведется модернизация имеющихся образцов вооружения.
"Полностью украинского ЗРК в Воздушных силах пока нет. Но работы интенсивно ведутся, и наша промышленность ищет пути быстрого решения этих вопросов", - добавил он.
Напомним, системы ПВО являются одной из главных потребностей украинских защитников, в частности Patriot. Ведь они могут сбивать не только крылатые ракеты, но и баллистические.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что для защиты неба стране нужно еще 12-15 систем Patriot или аналогичных.
По мнению главы государства, партнеры могут обеспечить такое количество систем ПВО для Украины, но все зависит от политической воли.
Также Зеленский рассказывал, что Украина просила США дать лицензии на производство систем противовоздушной обороны Patriot. Американцы не отказались, но ничего и не дали.
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